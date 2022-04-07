«Тяжёлая игра. Мы перегнули её в нашу сторону». Голдобин — о победе над «Трактором»

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал победу в матче плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с «Трактором» (2:1).
«Очень тяжёлая игра была. Играли 0:1 два с половиной периода, потом Ярослав Хабаров забил гол, мы почувствовали уверенность, перегнули игру в нашу сторону и победили в матче. Мой гол? Лайпс (Брендан Лайпсик. — Прим. «Чемпионата») – молодчик, обработал нелёгкую шайбу, скинул мне, я довольно близко подъехал к воротам и решил, что лучшим решением будет бросок.
Что говорили тренеры в раздевалке? Илья Петрович нас правильно настроил, как обычно, он умеет это делать. Все ребята завелись. Кошечкин? Вася – молодчик, его нельзя не хвалить. Он нас спасает. Массаж легионерам во время матча? Просто настроение такое было. Я не каждый матч это делаю. Ребятам весело было, хороший матч провели. Прикольчик небольшой», — цитирует Голдобина официальный сайт КХЛ.
- 7 апреля 2022
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