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Хоккеист клуба АХЛ дисквалифицирован на восемь матчей за гомофобные высказывания

Хоккеист клуба АХЛ дисквалифицирован на восемь матчей за гомофобные высказывания
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Нападающий «Рочестер Американс» Бен Хольмстрём был дисквалифицирован на восемь игр за гомофобные высказывания, сообщает официальный сайт Американской хоккейной лиги.

Хольмстрём был признан виновным в использовании оскорбительных выражений в конце первого периода домашней игры с «Ютика Кометс», которая состоялась 30 марта.

34-летний хоккеист уже отбыл две игры дисквалификации. Руководство АХЛ также сообщило, что в рамках своего наказания Хольмстрём будет участвовать в образовательных программах. Генеральный менеджер «Рочестера» Джейсон Карманос в своём заявлении подчеркнул, что «клуб нетерпим к любой форме ненависти и сожалеет о любом вреде, причинённом этим оскорблением».

Отметим, что Хольмстрём провёл семь игр в Национальной хоккейной лиге за «Филадельфию Флайерз» в 2010-2011 годах.

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Теги Хоккей АХЛ •••

Источник: AHL

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