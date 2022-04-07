Хоккеист клуба АХЛ дисквалифицирован на восемь матчей за гомофобные высказывания

Нападающий «Рочестер Американс» Бен Хольмстрём был дисквалифицирован на восемь игр за гомофобные высказывания, сообщает официальный сайт Американской хоккейной лиги.



Хольмстрём был признан виновным в использовании оскорбительных выражений в конце первого периода домашней игры с «Ютика Кометс», которая состоялась 30 марта.



34-летний хоккеист уже отбыл две игры дисквалификации. Руководство АХЛ также сообщило, что в рамках своего наказания Хольмстрём будет участвовать в образовательных программах. Генеральный менеджер «Рочестера» Джейсон Карманос в своём заявлении подчеркнул, что «клуб нетерпим к любой форме ненависти и сожалеет о любом вреде, причинённом этим оскорблением».



Отметим, что Хольмстрём провёл семь игр в Национальной хоккейной лиге за «Филадельфию Флайерз» в 2010-2011 годах.