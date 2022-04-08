Мэттьюс побил рекорд «Торонто», который держался 40 лет

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старс» на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». После двух сыгранных периодов счёт встречи 2:1 в пользу гостей.

Второй гол «Торонто» забил американский нападающий Остон Мэттьюс. Для него эта шайба стала 55 в текущем сезоне. Таким образом, он побил рекорд среди игроков клуба по забитым голам в течение одного сезона, он держался 40 лет.

До этого лучший результат был у Рика Вэйва — 54 шайбы в сезоне-1981/1982.



Ранее сообщалось, что Мэттьюс быстрее всех в НХЛ с 1996 года сумел забросить 50 шайб в регулярке. Он сделал это за 62 встречи. Ранее в сезоне-1995/1996 Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз») сумел забросить 50 шайб в 50 встречах, Яромир Ягр («Питтсбург») – в 59 играх, Александр Могильный («Ванкувер Кэнакс») – в 60, а Петер Бондра («Вашингтон Кэпиталз») – в 62.

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