Остон Мэттьюс обошёл Овечкина по среднему количеству голов за матч в истории НХЛ

Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс обошёл российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по среднему количеству голов за матч, сообщает журналист Кендалл Бэйкер на своей странице в «Твиттере».

24-летний Мэттьюс забросил 253 шайбы в 399 матчах в НХЛ. Средний показатель голов за встречу у американца составляет 0,63. Он вышел на пятое место в истории НХЛ. 36-летний Овечкин провёл 1264 матча, в которых забросил 772 шайбы. Его показатель составляет 0,61, россиянин располагается на седьмом месте. Ниже, на восьмой позиции, находится канадская легенда Уэйн Гретцки — он забивал в среднем 0,6 гола за матч.

Лидирует по этому показателю Майк Босси, его показатель — 0,76. Второе и третье места разделили Марио Лемье и Си Деннени — у них по 0,75. Четвёртый — Бейб Дай с показателем 0,74 гола за встречу.

Отметим, что на шестом месте находится Павел Буре. В среднем за матч он забрасывал 0,62 шайбы.