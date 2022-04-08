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Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 8 апреля

Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 8 апреля
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 8 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

«Нэшвилл Предаторз» обыграл в гостях «Оттаву Сенаторз». Российские защитники «сенаторов» Артём Зуб и Никита Зайцев, а также форвард «хищников» Яков Тренин не отметились результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Дюшейн (Гранлунд, Йози) – 08:32 (5x5)   1:1 Жозеф (Бреннстрём, Келли) – 35:32 (5x5)   2:1 Норрис (Ткачук) – 44:36 (5x5)   2:2 Жанно (Йози, Фаббро) – 47:48 (5x5)   2:3 Джохансен (Дюшейн, Йози) – 52:38 (5x4)

«Монреаль Канадиенс» одержал гостевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 7:4. Российский защитник «Хабс» Александр Романов заработал показатель полезности "+2".

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 7
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Питлик, Кофилд) – 04:35 (5x5)   0:2 Эванс (Шюнеман, Хоффман) – 06:41 (5x5)   1:2 Татар (Мерсер, Сиверсон) – 07:11 (5x5)   1:3 Кофилд (Судзуки) – 13:44 (5x5)   2:3 Грир (Маклауд, Грейвз) – 35:00 (5x5)   2:4 Армиа (Уайдман, Галлахер) – 36:20 (5x5)   2:5 Уайдман (Клаг, Дворак) – 41:11 (5x5)   2:6 Дворак (Уайдман, Клаг) – 41:26 (5x5)   3:6 Смит (Хишир, Братт) – 41:53 (5x5)   4:6 Братт (Хишир, Татар) – 50:59 (5x5)   4:7 Клаг (Галлахер, Дворак) – 53:17 (5x5)

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома уверенно обыграл «Питтсбург Пингвинз». Голкипер «рейнджеров» Игорь Шестёркин оформил четвёртый шат-аут в сезоне, Артемий Панарин отличился заброшенной шайбой.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Ватрано (Крайдер, Зибанеджад) – 20:24 (5x5)   2:0 Панарин (Копп, Труба) – 29:47 (5x5)   3:0 Хант (Зибанеджад) – 59:22 (en)

«Филадельфия Флайерз» оказалась сильнее «Коламбус Блю Джекетс». Защитник «мундиров» Владислав Гавриков, а также защитник «лётчиков» Иван Проворов отметились по голевому пасу.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Робинсон (Гавриков, Курали) – 15:06 (4x5)   1:1 Коннотон – 28:00 (5x5)   1:2 Типпетт (Санхайм, Хейз) – 33:26 (5x5)   1:3 Кейтс (Проворов) – 36:41 (5x5)   1:4 Конечны (Фрост, Санхайм) – 56:55 (5x5)

«Каролина Харрикейнз» дома переиграла «Баффало Сэйбрз». Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников стал автором двух результативных передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Скиннер, Так) – 03:49 (5x5)   0:2 Так (Скиннер, Томпсон) – 06:25 (5x5)   1:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 24:59 (5x5)   1:3 Олофссон (Миттельштадт, Самуэльссон) – 25:29 (5x5)   2:3 Терявяйнен – 36:32 (5x5)   3:3 Стаал (Песке, Фаст) – 45:12 (5x5)   4:3 Ахо (Свечников, Джарвис) – 51:39 (5x5)   5:3 Стаал – 59:05 (en)

«Сиэтл Кракен» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:0. Шайбами отметились Александер Веннберг и Джордан Эберле.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Веннберг (Донато, Эберле) – 20:47 (5x5)   0:2 Эберле (Гурд, Шихан) – 58:21 (5x5)

«Торонто Мэйлп Лифс» в овертайме сломил сопротивление «Даллас Старз». Форвард канадского клуба Остон Мэттьюс отметился дублем, принеся команде победу в дополнительное время.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Михеев, Холл) – 07:29 (5x5)   1:1 Сегин (Бенн, Студенич) – 09:46 (5x5)   1:2 Мэттьюс (Джордано, Таварес) – 38:58 (5x4)   2:2 Клингберг (Робертсон, Павелски) – 45:43 (5x5)   2:3 Райлли (Марнер, Бантинг) – 50:36 (5x5)   3:3 Павелски (Сутер, Робертсон) – 57:37 (5x5)   3:4 Мэттьюс (Нюландер, Броди) – 62:09 (3x3)

«Ванкувер Кэнакс» в гостях крупно обыграл «Аризону Койотс» (5:1). Российский форвард канадцев Василий Подколзин стал автором двух голевых передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Чиассон (Петтерссон, Хорват) – 03:12 (5x4)   0:2 Хорват (Подколзин, Гарланд) – 20:52 (5x5)   0:3 Хорват (Подколзин, Гарланд) – 21:30 (5x5)   1:3 Шмальц (Бойд) – 27:27 (5x5)   1:4 Петтерссон (Чиассон, Миллер) – 31:12 (5x5)   1:5 Чиассон (Экман-Ларссон, Петтерссон) – 44:24 (5x4)

«Калгари Флэймз» оказался сильнее «Сан-Хосе Шаркс» (4:2). Форвард «акул» Александр Барабанов покинул лёд без набранных очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Ткачук – 07:19 (5x5)   1:1 Бонино (Мегна, Ньето) – 14:29 (5x5)   1:2 Льюис (Андерссон, Ханифин) – 19:05 (5x5)   1:3 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 33:28 (5x5)   2:3 Кутюр (Майер, Ферраро) – 45:24 (5x5)   2:4 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 59:28 (en)

В заключительной встрече дня «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз». Коннор Макдэвид заработал 2 (1+1) результативных балла.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Бушар) – 03:17 (5x5)   1:1 Мур (Дано) – 22:29 (4x5)   1:2 Фёгеле (Райан, Бушар) – 35:26 (5x5)   1:3 Бушар (Макдэвид, Кейн) – 44:01 (5x5)   2:3 Арвидссон (Мур) – 47:00 (5x5)

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (104 очка, 70 матчей), «Каролина Харрикейнз» (100, 71), «Торонто Мэйпл Лифс» (98, 71), «Нью-Йорк Рейнджерс» (98, 72), «Бостон Брюинз» (93, 70), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (93, 70), «Питтсбург Пингвинз» (92, 72) и «Вашингтон Кэпиталз» (86, 70).

На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (106 очка, 70 матчей), «Калгари Флэймз» (95, 71), «Миннесота Уайлд» (91, 69), «Сент-Луис Блюз» (90, 70), «Эдмонтон Ойлерз» (89, 72), «Лос-Анджелес Кингз» (86, 73), «Нэшвилл Предаторз» (86, 70) и «Даллас Старз» (84, 70).

Турнирная таблица НХЛ

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