Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 8 апреля

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 8 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.



«Нэшвилл Предаторз» обыграл в гостях «Оттаву Сенаторз». Российские защитники «сенаторов» Артём Зуб и Никита Зайцев, а также форвард «хищников» Яков Тренин не отметились результативными действиями.

«Монреаль Канадиенс» одержал гостевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 7:4. Российский защитник «Хабс» Александр Романов заработал показатель полезности "+2".

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома уверенно обыграл «Питтсбург Пингвинз». Голкипер «рейнджеров» Игорь Шестёркин оформил четвёртый шат-аут в сезоне, Артемий Панарин отличился заброшенной шайбой.

«Филадельфия Флайерз» оказалась сильнее «Коламбус Блю Джекетс». Защитник «мундиров» Владислав Гавриков, а также защитник «лётчиков» Иван Проворов отметились по голевому пасу.

«Каролина Харрикейнз» дома переиграла «Баффало Сэйбрз». Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников стал автором двух результативных передач.

«Сиэтл Кракен» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:0. Шайбами отметились Александер Веннберг и Джордан Эберле.

«Торонто Мэйлп Лифс» в овертайме сломил сопротивление «Даллас Старз». Форвард канадского клуба Остон Мэттьюс отметился дублем, принеся команде победу в дополнительное время.

«Ванкувер Кэнакс» в гостях крупно обыграл «Аризону Койотс» (5:1). Российский форвард канадцев Василий Подколзин стал автором двух голевых передач.

«Калгари Флэймз» оказался сильнее «Сан-Хосе Шаркс» (4:2). Форвард «акул» Александр Барабанов покинул лёд без набранных очков.

В заключительной встрече дня «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз». Коннор Макдэвид заработал 2 (1+1) результативных балла.

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (104 очка, 70 матчей), «Каролина Харрикейнз» (100, 71), «Торонто Мэйпл Лифс» (98, 71), «Нью-Йорк Рейнджерс» (98, 72), «Бостон Брюинз» (93, 70), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (93, 70), «Питтсбург Пингвинз» (92, 72) и «Вашингтон Кэпиталз» (86, 70).



На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (106 очка, 70 матчей), «Калгари Флэймз» (95, 71), «Миннесота Уайлд» (91, 69), «Сент-Луис Блюз» (90, 70), «Эдмонтон Ойлерз» (89, 72), «Лос-Анджелес Кингз» (86, 73), «Нэшвилл Предаторз» (86, 70) и «Даллас Старз» (84, 70).

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