«Нефтехимик» подписал новый контракт с форвардом Вихаревым

Нижнекамский «Нефтехимик» в официальном телеграм-канале сообщил о продлении контракта с нападающим Денисом Вихаревым.



Отмечается, соглашение заключено сроком на один год. Вихарев стал игроком «Нефтехимика» в ходе регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги-2021/2022. Он провёл 17 матчей в рамках регулярного чемпионата и четыре игры в плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в сумме набрав 7 (4+3) очков при показателе полезности "-4".



Ранее Вихарев выступал в КХЛ за «Северсталь», новокузнецкий «Металлург», «Адмирал» и ХК «Сочи». Всего на его счету 293 матча в лиге, в которых он забросил 46 шайб и отдал 73 голевые передачи при показателе полезности "-33".



«Нефтехимик» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина — 2022 в первом раунде, уступив «Трактору» (0-4).