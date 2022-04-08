Форвард «Северстали» Думбадзе заключил новое соглашение с клубом

Нападающий череповецкой «Северстали» Давид Думбадзе подписал новый контракт с клубом сроком на три года, сообщает телеграм-канал команды.
В досрочно завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 26-летний форвард принял участие в 48 матчах, забросив восемь шайб и отдав девять голевых передач при показателе полезности «-3». В плей-офф Думбадзе сыграл в семи встречах и отдал два результативных паса при полезности «+1».
Этот сезон стал для форварда четвёртым в составе череповецкой команды. Всего на счету Думбадзе 102 игры в КХЛ, в которых он набрал 25 (10+15) очков при полезности "-7".
«Северсталь» завершила регулярный чемпионат на пятом месте в таблице Западной конференции, в первом раунде Кубка Гагарина — 2022 уступив в серии московскому «Динамо» со счётом 3-4.
- 8 апреля 2022
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:41
-
08:39
-
08:30
-
08:24
-
07:26
-
07:17
-
06:50
-
06:45
-
06:21
-
06:14
-
06:07
-
05:28
-
05:01
-
04:35
-
04:33
-
03:21
- 7 апреля 2022
-
23:15
-
22:44
-
22:06
-
21:35
-
21:15