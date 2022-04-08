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Форвард «Северстали» Думбадзе заключил новое соглашение с клубом

Форвард «Северстали» Думбадзе заключил новое соглашение с клубом
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Нападающий череповецкой «Северстали» Давид Думбадзе подписал новый контракт с клубом сроком на три года, сообщает телеграм-канал команды.

В досрочно завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 26-летний форвард принял участие в 48 матчах, забросив восемь шайб и отдав девять голевых передач при показателе полезности «-3». В плей-офф Думбадзе сыграл в семи встречах и отдал два результативных паса при полезности «+1».

Этот сезон стал для форварда четвёртым в составе череповецкой команды. Всего на счету Думбадзе 102 игры в КХЛ, в которых он набрал 25 (10+15) очков при полезности "-7".

«Северсталь» завершила регулярный чемпионат на пятом месте в таблице Западной конференции, в первом раунде Кубка Гагарина — 2022 уступив в серии московскому «Динамо» со счётом 3-4.

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