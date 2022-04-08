Пьер Лебрюн рассказал, когда НХЛ планирует начать следующий сезон
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Известный журналист Пьер Лебрюн в эфире TSN поделился мыслями о дате начала следующего сезона в НХЛ.
«Интересная ситуация: нынешний сезон начался только 12 октября из-за того, что предыдущий сезон закончился поздно, а лига пыталась вернуться в привычный цикл. НХЛ хочет вернуть начало рынка свободных агентов на 1 июля в 2023 году. Но есть и те, кому нравится, что сезон начинается в середине октября: ESPN, некоторые американские команды. По моей информации, прямо сейчас НХЛ склоняется к тому, чтобы вновь начать сезон в середине октября, что позднее того, к чему мы привыкли. Если ничего не поменяется, то вероятная дата начала следующего сезона НХЛ — 11-12 октября. Нам снова придётся немного подождать», — приводит слова Лебрюна TSN.
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