Генменеджер «Вашингтона»: Овечкин — это вожак для всех российских игроков
Поделиться
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мыслями о 36-летнем российском капитане команды Александре Овечкине.
«Ови — это своего рода вожак для всех российских игроков, они на него равняются. Они уважают его, хотят подражать ему», — приводит слова Маклеллана The Athletic.
Напомним, в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 43 шайбы и отдал 38 результативных передач, суммарно набрав 81 очко при общем показателе полезности «+4». Российский нападающий «Вашингтона» занимает четвёртое место в списке лучших снайперов сезона, на 13 шайб отставая от лидера — форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.
Комментарии
- 8 апреля 2022
-
23:53
-
23:45
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:44
-
22:40
-
22:39
-
22:31
-
22:24
-
22:18
-
22:15
-
21:49
-
21:25
-
21:00
-
20:46
-
20:41
-
20:27
-
19:57
-
19:22
-
18:57
-
18:36
-
18:16
-
17:57
-
17:49
-
17:43
-
17:34
-
17:15
-
16:50
-
16:38
-
16:19
-
16:01
-
15:30
-
15:15
-
15:00
Партнерский контент