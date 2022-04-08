Генменеджер «Вашингтона»: Овечкин — это вожак для всех российских игроков

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мыслями о 36-летнем российском капитане команды Александре Овечкине.

«Ови — это своего рода вожак для всех российских игроков, они на него равняются. Они уважают его, хотят подражать ему», — приводит слова Маклеллана The Athletic.

Напомним, в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 43 шайбы и отдал 38 результативных передач, суммарно набрав 81 очко при общем показателе полезности «+4». Российский нападающий «Вашингтона» занимает четвёртое место в списке лучших снайперов сезона, на 13 шайб отставая от лидера — форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.