Кирилл Капризов поделился мнением о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился мнением о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Национальной хоккейной лиги по количеству забитых голов, который принадлежит канадской легенде Уэйну Гретцки.
«Я счастлив, что он в погоне [за рекордом по голам]. Уверен, это всего лишь вопрос времени, когда он действительно побьёт рекорд и установит новый. Думаю, что это будет хорошо для игры и для всего хоккея в целом», — приводит слова Капризова The Athletic.
Напомним, 36-летний Овечкин забил 772 гола в 1264 матчах в НХЛ. На счету Гретцки 894 шайбы. В текущем сезоне российский нападающий 42 раза поразил ворота соперников, проведя 67 встреч регулярного чемпионата. Всего в его активе 79 (42+37) очков.
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