Фетисов — о Мэттьюсе: я что, слежу за ним? Надо сыграть тысячу матчей, а потом говорить

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мыслями о выступлении американского нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.
«Я что, слежу за Мэттьюсом? Надо сыграть тысячу матчей и больше, а потом говорить. Зачем гадать на кофейной гуще? Пусть играют. Главное, чтобы без травм все играли», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, американский нападающий Остон Мэттьюс в текущем сезоне забросил 56 шайб и установил ряд рекордов. Он побил рекорд среди игроков «Торонто» по забитым голам в течение одного сезона, который держался 40 лет. Мэттьюс стал самым результативным американцем в истории НХЛ в рамках одного сезона. Кроме того, форвард обогнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по среднему количеству голов за матч.
- 8 апреля 2022
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