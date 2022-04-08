Фетисов — о Мэттьюсе: я что, слежу за ним? Надо сыграть тысячу матчей, а потом говорить

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мыслями о выступлении американского нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.

«Я что, слежу за Мэттьюсом? Надо сыграть тысячу матчей и больше, а потом говорить. Зачем гадать на кофейной гуще? Пусть играют. Главное, чтобы без травм все играли», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, американский нападающий Остон Мэттьюс в текущем сезоне забросил 56 шайб и установил ряд рекордов. Он побил рекорд среди игроков «Торонто» по забитым голам в течение одного сезона, который держался 40 лет. Мэттьюс стал самым результативным американцем в истории НХЛ в рамках одного сезона. Кроме того, форвард обогнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по среднему количеству голов за матч.