«Ты не знал, что Ови набрал 1400 очков?» RMNB — о забавном моменте с судьями и Кузнецовым

В матче между «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» к российскому нападающему «столичных» Евгению Кузнецову прикрепили микрофон, сообщает RMNB.



«Наиболее забавным моментом стала беседа российского центрфорварда с судьями после гола, забитого Александром Овечкиным.



«Почему вы отдали мне шайбу?» — спросил пребывающий в недоумении Кузнецов.



«Ты не знал, что Ови набрал 1400 очков? Это важный результативный балл. Ещё одна знаковая отметка», — ответил судья.



Кроме того, в список сказанного Кузнецовым попали выкрики: «Уилли (Том Уилсон. — Прим. «Чемпионата») свежий, Уилли свежий!», маниакальный смех во время объятий после гола и его призыв выпустить на лёд «большого парня».



«Если большой парень немного пошевелится, то для него полностью освободится пространство», — сказал Кузнецов Бекстрёму на лавке.



Спустя же минуту после того, как Карлсон забил, Кузнецов объяснил своему шведскому партнёру: «Видишь, он пошевелился. И сдвинул этого вингера. Ты помнишь его!» — говорится в сообщении.

Отметим, что видео этих моментов можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».