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«Ты не знал, что Ови набрал 1400 очков?» RMNB — о забавном моменте с судьями и Кузнецовым

«Ты не знал, что Ови набрал 1400 очков?» RMNB — о забавном моменте с судьями и Кузнецовым
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В матче между «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» к российскому нападающему «столичных» Евгению Кузнецову прикрепили микрофон, сообщает RMNB.

«Наиболее забавным моментом стала беседа российского центрфорварда с судьями после гола, забитого Александром Овечкиным.

«Почему вы отдали мне шайбу?» — спросил пребывающий в недоумении Кузнецов.

«Ты не знал, что Ови набрал 1400 очков? Это важный результативный балл. Ещё одна знаковая отметка», — ответил судья.

Кроме того, в список сказанного Кузнецовым попали выкрики: «Уилли (Том Уилсон. — Прим. «Чемпионата») свежий, Уилли свежий!», маниакальный смех во время объятий после гола и его призыв выпустить на лёд «большого парня».

«Если большой парень немного пошевелится, то для него полностью освободится пространство», — сказал Кузнецов Бекстрёму на лавке.

Спустя же минуту после того, как Карлсон забил, Кузнецов объяснил своему шведскому партнёру: «Видишь, он пошевелился. И сдвинул этого вингера. Ты помнишь его!» — говорится в сообщении.

Отметим, что видео этих моментов можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

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