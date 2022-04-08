«Ты не знал, что Ови набрал 1400 очков?» RMNB — о забавном моменте с судьями и Кузнецовым

В матче между «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» к российскому нападающему «столичных» Евгению Кузнецову прикрепили микрофон, сообщает RMNB.
«Наиболее забавным моментом стала беседа российского центрфорварда с судьями после гола, забитого Александром Овечкиным.
«Почему вы отдали мне шайбу?» — спросил пребывающий в недоумении Кузнецов.
«Ты не знал, что Ови набрал 1400 очков? Это важный результативный балл. Ещё одна знаковая отметка», — ответил судья.
Кроме того, в список сказанного Кузнецовым попали выкрики: «Уилли (Том Уилсон. — Прим. «Чемпионата») свежий, Уилли свежий!», маниакальный смех во время объятий после гола и его призыв выпустить на лёд «большого парня».
«Если большой парень немного пошевелится, то для него полностью освободится пространство», — сказал Кузнецов Бекстрёму на лавке.
Спустя же минуту после того, как Карлсон забил, Кузнецов объяснил своему шведскому партнёру: «Видишь, он пошевелился. И сдвинул этого вингера. Ты помнишь его!» — говорится в сообщении.
Отметим, что видео этих моментов можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».
- 8 апреля 2022
-
20:46
-
20:41
-
20:27
-
19:57
-
19:22
-
18:57
-
18:36
-
18:16
-
17:57
-
17:49
-
17:43
-
17:34
-
17:15
-
16:50
-
16:38
-
16:19
-
16:01
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:10