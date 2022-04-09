Сушинский — о Мэттьюсе: пусть он сначала доиграет до возраста Овечкина

Известный в прошлом нападающий, бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский сравнил американского нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса и российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Пусть он сначала доиграет до возраста Овечкина и забивает 40 голов каждый сезон — тогда мы будем смотреть. Сколько таких было уже? Был алкоголик, который начинал неплохо, играл с Ковальчуком в «Атланте». А начинал ведь хорошо», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, американский нападающий Остон Мэттьюс в текущем сезоне забросил 56 шайб и установил ряд рекордов. Он побил рекорд среди игроков «Торонто» по забитым голам в течение одного сезона, который держался 40 лет. Мэттьюс стал самым результативным американцем в истории НХЛ в рамках одного сезона. Кроме того, форвард обогнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по среднему количеству голов за матч.
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