Р. Ротенберг объяснил, как СКА удалось забить три гола в ворота ЦСКА за три минуты

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (3:2, 2-2).

«Комаров начал делать некрасивые вещи в конце? Все работают на команду, каждый вносит свой вклад в победу. Все действия должны идти на пользу команде. Это борьба, надо выиграть каждое единоборство, забить больше голов. Ключ к успеху — железобетонная оборона и реализация своих моментов. Все игроки стремятся делать всё возможное, чтобы помочь команде победить.

Сегодня взяли тайм-аут после второго гола? Нам преподнесли хороший урок, мы учимся, как хорошие ученики. Сегодня сдали экзамен. Дальше — готовимся к следующему экзамену.

Мы всем доверяем. Игра диктует свой сценарий, каждая смена важна. Очень сильный соперник, все играют, мы на всех рассчитываем, в том числе и на Пыленкова. У нас есть резервы, система подготовки, рассчитываем на каждого. В СКА в этом сезоне Тимкин ни разу не играл в спецбригадах. Но он может сыграть в спецбригадах в следующей игре, ничего не исключаем.

Три гола за три минуты — это хороший настрой и работа на победу. Хорошая реализация голевых моментов в эти три минуты. Но надо играть все 60 минут, поэтому есть к чему стремиться. Дома в следующей встрече будем обязательно делать акцент на реализацию моментов. Нужно где-то сыграть неординарно, похитрее. Вратарь соперника хорошо играет, надо закрывать его, бросать, сыграть похитрее. Меня не удивило, как Робинсон убежал от Слепышева. Удивило, что он не забил», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.