Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 8 апреля
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Сегодня, 8 апреля, состоялась одна встреча третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
В четвёртом матче финальной серии Западной конференции в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» встречались ЦСКА и СКА. Победу одержали гости со счётом 3:2. Подопечные Сергея Фёдорова потерпели второе поражение в текущем плей-офф.
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
08 апреля 2022, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Ожиганов (Гусев, Воробьёв) – 23:29 (5x5) 0:2 Бурдасов (Бардаков) – 25:19 (5x5) 0:3 Воробьёв (Гусев, Фантенберг) – 26:28 (5x4) 1:3 Абрамов (Нестеров) – 30:27 (5x5) 2:3 Соркин (Светлаков) – 44:54 (5x5)
Таким образом, СКА сравнял счёт в серии — 2-2. Следующий матч пройдёт в пятницу, 10 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:00 мск.
В серии Восточной конференции встречаются «Металлург» и «Трактор». В счёте ведут магнитогорцы — 2-1.
Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022
Запад:
СКА — ЦСКА, 2-2.
Восток:
«Металлург» — «Трактор», 2-1.
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