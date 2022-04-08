Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, состоялась одна встреча третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



В четвёртом матче финальной серии Западной конференции в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» встречались ЦСКА и СКА. Победу одержали гости со счётом 3:2. Подопечные Сергея Фёдорова потерпели второе поражение в текущем плей-офф.

Таким образом, СКА сравнял счёт в серии — 2-2. Следующий матч пройдёт в пятницу, 10 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:00 мск.



В серии Восточной конференции встречаются «Металлург» и «Трактор». В счёте ведут магнитогорцы — 2-1.

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022



Запад:



СКА — ЦСКА, 2-2.



Восток:



«Металлург» — «Трактор», 2-1.



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