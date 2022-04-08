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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 8 апреля

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 8 апреля
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Сегодня, 8 апреля, состоялась одна встреча третьего раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В четвёртом матче финальной серии Западной конференции в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» встречались ЦСКА и СКА. Победу одержали гости со счётом 3:2. Подопечные Сергея Фёдорова потерпели второе поражение в текущем плей-офф.

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
08 апреля 2022, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Ожиганов (Гусев, Воробьёв) – 23:29 (5x5)   0:2 Бурдасов (Бардаков) – 25:19 (5x5)   0:3 Воробьёв (Гусев, Фантенберг) – 26:28 (5x4)   1:3 Абрамов (Нестеров) – 30:27 (5x5)   2:3 Соркин (Светлаков) – 44:54 (5x5)

Таким образом, СКА сравнял счёт в серии — 2-2. Следующий матч пройдёт в пятницу, 10 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:00 мск.

В серии Восточной конференции встречаются «Металлург» и «Трактор». В счёте ведут магнитогорцы — 2-1.

Турнирная таблица плей-офф КХЛ

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:

СКА — ЦСКА, 2-2.

Восток:

«Металлург» — «Трактор», 2-1.

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