Журналист: талант, которым обладает Капризов, невероятен. Россиянин лишь выходит на пик

Журналист Zone Coverage Кайл Хиннек поделился мнением о выступлении российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.



«Конечно, в «Уайлд» ранее выступали некоторые отличные хоккеисты, но ни один из них и близко не стоит рядом с Капризовым. Если россиянин продолжит в том же темпе, то в конце концов побьёт все рекорды результативности франшизы. Ему уже принадлежит лучшее достижение в истории клуба по количеству набранных очков за сезон, а ведь впереди 12 матчей, чтобы ещё больше улучшить свои показатели. В текущем сезоне россиянин имеет все шансы покорить гроссмейстерскую отметку в 100 очков. Сейчас у него 88 (41+47) результативных баллов, и в оставшихся 12 матчах регулярного чемпионата ему нужно набрать всего лишь 12 очков. Для нападающего такого калибра это, скорее всего, не составит труда.



Доминирование Капризова в «Миннесоте» и НХЛ только начинается. В конце текущего месяца ему исполнится 25 лет. Он ещё лишь выходит на пик своей карьеры. Талант, которым обладает россиянин, невероятен. Конечно, у него случаются игры, в которых он впечатляет не слишком… как, например, в воскресенье, когда он не набрал ни одного очка. Но надолго он никогда не сбавляет обороты, и у него просто не бывает продолжительных спадов. Капризов последовательно штампует баллы и является важной составляющей великолепного сезона «Миннесоты». К окончанию первенства в копилке у «Уайлд» может оказаться более 100 набранных очков. Этот рубеж не покорялся клубу с сезона-2017/2018.



За свою историю «Миннесота» повидала изрядное количество перспективных хоккеистов, которые не смогли по-настоящему раскрыться. Но Капризов уже оправдал возложенные на него ожидания. У «Уайлд» наконец-то появился человек, который своими достижениями делает матчи с участием команды обязательными к просмотру. В нынешней кампании остаётся ещё много матчей, и у Капризова более чем достаточно времени, дабы побить ещё больше клубных рекордов», — приводит слова Хиннека Zone Coverage.

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