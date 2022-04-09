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Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 9 апреля

Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 9 апреля
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 9 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

«Флорида Пантерз» одержала волевую победу в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Олофссон (Кребс) – 06:27 (5x4)   1:1 Жиру (Юбердо, Райнхарт) – 08:25 (5x4)   1:2 Писик – 08:45 (5x5)   1:3 Скиннер (Томпсон) – 15:35 (5x5)   2:3 Хёрнквист (Монтур, Луостаринен) – 29:30 (5x5)   3:3 Райнхарт (Барков, Жиру) – 34:20 (5x4)   4:3 Беннетт (Барков, Монтур) – 59:22 (5x5)

«Каролина Харрикейнз» дома уступила «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2), ворота которого защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 20 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Пажо (Мартин, Палмьери) – 28:24 (5x5)   1:1 Трочек (Ахо, Деанджело) – 59:03 (6x5)   1:2 Палмьери (Паризе, Нельсон) – 59:45 (5x5)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме проиграла «Бостон Брюинз» (1:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Дебраск (Маршан, Бержерон) – 20:47 (5x5)   1:1 Белльмар (Перри, Рутта) – 23:28 (5x5)   1:2 Койл (Дебраск, Макэвой) – 63:37 (3x3)

«Сент-Луис Блюз» отыгрался с 1:3 и выиграл у «Миннесоты Уайлд» (4:3, ОТ). Из россиян в составе «Блюз» отличился Павел Бучневич, а Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко отметились результативными передачами. У «Миннесоты» один из голов забил Кирилл Капризов.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Бучневич (Томас, Фолк) – 04:36 (5x4)   1:1 Фиала (Джост) – 18:23 (5x5)   1:2 Капризов – 30:40 (5x5)   1:3 Миддлтон (Сперджен, Эрикссон Эк) – 40:18 (5x5)   2:3 Фолк (Ледди) – 44:16 (5x5)   3:3 Шенн (Барбашёв) – 50:28 (5x5)   4:3 Томас (Тарасенко, Парэйко) – 61:27 (3x3)

«Колорадо Эвеланш» в результативном матче в гостях победил «Виннипег Джетс» (5:4, ОТ).

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 5
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Обе-Кюбель (Ньюхук, Мэнсон) – 05:10 (5x5)   1:1 Шайфли (Элерс, Штястны) – 10:32 (5x5)   2:1 Элерс (Шайфли) – 17:35 (5x5)   2:2 Бураковски (Макар, Байрэм) – 23:55 (5x5)   2:3 Джонсон (Ньюхук, Штурм) – 29:11 (5x5)   2:4 Маккиннон (Бураковски, Рантанен) – 44:04 (5x5)   3:4 Шайфли (Моррисси) – 56:25 (5x5)   4:4 Элерс (Дюбуа, Штястны) – 59:44 (6x4)   4:5 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 62:42 (4x3)

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (106 очков, 71 матч), «Каролина Харрикейнз» (100, 72), «Торонто Мэйпл Лифс» (98, 71), «Нью-Йорк Рейнджерс» (98, 72), «Бостон Брюинз» (95, 71), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (94, 71), «Питтсбург Пингвинз» (92, 72) и «Вашингтон Кэпиталз» (86, 70).

На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (108 очков, 71 матч), «Калгари Флэймз» (95, 71), «Миннесота Уайлд» (92, 70), «Сент-Луис Блюз» (92, 71), «Эдмонтон Ойлерз» (89, 72), «Нэшвилл Предаторз» (86, 70), «Лос-Анджелес Кингз» (86, 73) и «Даллас Старз» (84, 70).

Турнирная таблица НХЛ
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