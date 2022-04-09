Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 9 апреля

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 9 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

«Флорида Пантерз» одержала волевую победу в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:3).

«Каролина Харрикейнз» дома уступила «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2), ворота которого защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 20 бросков.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме проиграла «Бостон Брюинз» (1:2).

«Сент-Луис Блюз» отыгрался с 1:3 и выиграл у «Миннесоты Уайлд» (4:3, ОТ). Из россиян в составе «Блюз» отличился Павел Бучневич, а Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко отметились результативными передачами. У «Миннесоты» один из голов забил Кирилл Капризов.

«Колорадо Эвеланш» в результативном матче в гостях победил «Виннипег Джетс» (5:4, ОТ).

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (106 очков, 71 матч), «Каролина Харрикейнз» (100, 72), «Торонто Мэйпл Лифс» (98, 71), «Нью-Йорк Рейнджерс» (98, 72), «Бостон Брюинз» (95, 71), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (94, 71), «Питтсбург Пингвинз» (92, 72) и «Вашингтон Кэпиталз» (86, 70).



На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (108 очков, 71 матч), «Калгари Флэймз» (95, 71), «Миннесота Уайлд» (92, 70), «Сент-Луис Блюз» (92, 71), «Эдмонтон Ойлерз» (89, 72), «Нэшвилл Предаторз» (86, 70), «Лос-Анджелес Кингз» (86, 73) и «Даллас Старз» (84, 70).