Гилмор: ЦСКА просто должен сделать свою работу. Нам очень нужна победа в пятом матче

Защитник ЦСКА Джон Гилмор поделился мнением о полуфинальной серии Кубка Гагарина с петербургским СКА.

«Это была достаточно плотная и близкая игра, как и любой другой матч в этой серии. Они реализовали свои моменты, тогда как у нас тоже было достаточно много шансов, но нам повезло не так, как сопернику. Мы хорошо действовали в большинстве, но надо отдать должное их голкиперу Ларсу Юханссону, который сделал ряд важных спасений.



Мы понимаем, насколько важна игра в спецбригадах в плей-офф, и в следующем матче постараемся лучше использовать свои моменты. Чтобы добиться победы в пятой игре в Питере, мы должны просто сделать свою работу. Это очень плотная серия, и нам очень нужна эта победа», — сказал Гилмор «Чемпионату».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».