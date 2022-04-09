Терещенко: Капризов становится звездой мирового хоккея. Его лупили, но он прошёл через это

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением об игре российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Кирилл стремится вверх и будет дальше стремиться. Завтра уже может появиться другой, поэтому он должен показывать свою состоятельность: каждый день, каждую неделю, каждый год — тогда он станет легендой. То, что он прибавляет с каждым днём — радует. Ему было очень тяжело, когда он туда приехал. Его лупили и били, он прошёл через это и достоин того, что сейчас имеет. Кирилл — реальная звезда НХЛ. На Капризова приходят смотреть болельщики.



Однако поначалу против него пытались играть жёстко, как и сейчас, но он уже звезда. Легенда — это немного неправильное слово. Капризов становится звездой мирового хоккея. Так и должно быть, потому что он этого заслуживает своим отношением, работой и показателями», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».