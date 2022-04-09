Вайсфельд: лидеры ЦСКА не показывают лучшей игры, а Попов может подсесть физически

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о серии Кубка Гагарина СКА – ЦСКА.



«Плей-офф – игра четвёртых звеньев. Преимущество звена Попова было в том, что на них особо никто не обращал внимания, они не проводили на льду много времени, что важно для Попова в его возрасте. Теперь это звено вышло на первые роли, много играет, мне кажется, они тоже уже подсели. Попов, конечно, в таком возрасте, что прекрасно знает, как ему нужно восстанавливаться. Но если он по 20 минут за матч будет играть, велика вероятность, что он может подсесть физически. Что касается лидеров ЦСКА, то либо СКА их хорошо разобрал, либо они находятся не в лучшей форме. Но своей лучшей игры они не показывают, это факт», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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