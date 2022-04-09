Игроки «Флориды» и «Баффало» устроили массовую драку после финальной сирены

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3. После финальной сирены хоккеисты устроили массовую другу из-за того, что форвард «Флориды» Сэм Беннетт врезался в защитника «Баффало» Расмуса Далина.



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Ворота «Пантерз» защищал российский вратарь Сергей Бобровский, отразивший 19 бросков из 22. Его визави из «Баффало» Дастин Токарски совершил 39 сейвов.



Напомним, «Флорида Пантерз», набрав 106 очков в 71 матче, является лидером Восточной конференции НХЛ, а «Баффало Сэйбрз» (63) занимает 12-е место.



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