Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 27 голов
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В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К началу второго периода счёт равный — 3:3.
На 25-й минуте, при счёте 3:2 в пользу «пингвинов», капитан «столичных» Александр Овечкин в большинстве сравнял счёт. Российский нападающий забросил свою 44-ю шайбу в текущем сезоне. Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу до 27 голов в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Напомним, Хоу находится на втором месте по этому показателю. Он забил 801 гол. На счету Овечкина 774 заброшенные шайбы. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.
Новость по темеАлександр Овечкин забросил 44-ю шайбу в текущем сезоне
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