Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по числу сезонов с 15+ голами, забитыми в большинстве

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К середине третьего периода счёт равный — 3:3.



На 25-й минуте, при счёте 3:2 в пользу «пингвинов», капитан «столичных» Александр Овечкин в большинстве сравнял счёт. Этот гол стал для него 15-м в текущем сезоне. Как отмечает североамериканский журналист Том Гуллитти в «Твиттере», Овечкин в 12-й раз за карьеру в НХЛ забрасывает не менее 15 шайб в большинстве за сезон. Таким образом, по этому показателю россиянин обновил рекорд лиги, который принадлежит ему же.

Отметим, что ни один хоккеист в истории НХЛ не забивал 15+ голов в большинстве более восьми сезонов в карьере.

Овечкин проводит свой 17-й сезон в лиге.