Панарин — о выходе «Рейнджерс» в плей-офф: исполнилась ли мечта? Ещё не до конца
Поделиться
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал выход «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.
«Исполнилась ли мечта? Ещё не до конца, конечно. Приятно, да. В принципе, в первый год, как подписал контракт, уже неплохо играли. На протяжении всех трёх лет у нас хорошая команда была. Сейчас идёт прогресс, и мы все очень рады. И я, конечно, тоже. Я стараюсь и мне хотелось бы, чтобы моя игра была лучше.
Когда будет 50-й гол Крайдера? Я надеялся, что сегодня… он сделает это. Но, в принципе, время есть, не будем загадывать. Все за него рады, главное, команда выигрывает», – сказал Панарин на пресс-конференции после матча с «Оттавой Сенаторз».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 10 апреля 2022
-
13:44
-
13:36
-
12:33
-
12:16
-
11:51
-
11:30
-
10:45
-
09:31
-
08:54
-
08:50
-
08:25
-
07:56
-
07:30
-
06:34
-
05:39
-
05:37
-
05:25
-
04:50
-
04:46
-
03:14
-
01:53
-
01:37
-
01:35
-
01:09
-
01:06
-
01:03
-
00:56
-
00:41
-
00:35
- 9 апреля 2022
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
23:31
-
23:29
-
23:21
Партнерский контент