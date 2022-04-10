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Панарин — о выходе «Рейнджерс» в плей-офф: исполнилась ли мечта? Ещё не до конца

Панарин — о выходе «Рейнджерс» в плей-офф: исполнилась ли мечта? Ещё не до конца
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал выход «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.

«Исполнилась ли мечта? Ещё не до конца, конечно. Приятно, да. В принципе, в первый год, как подписал контракт, уже неплохо играли. На протяжении всех трёх лет у нас хорошая команда была. Сейчас идёт прогресс, и мы все очень рады. И я, конечно, тоже. Я стараюсь и мне хотелось бы, чтобы моя игра была лучше.

Когда будет 50-й гол Крайдера? Я надеялся, что сегодня… он сделает это. Но, в принципе, время есть, не будем загадывать. Все за него рады, главное, команда выигрывает», – сказал Панарин на пресс-конференции после матча с «Оттавой Сенаторз».

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