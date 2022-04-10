Ерёменко рассказал, как отказался специально пропускать в игре за «Мечел» в 2001 году

Голкипер Александр Ерёменко, ранее объявивший о завершении карьеры, рассказал о своём дебюте в российской Суперлиге за «Мечел». 16 января 2001 года вратарь дебютировал в игре с «Авангардом». По легенде, челябинский клуб должен был отдать сопернику победу в матче, но Ерёменко отказался пропускать шайбы.
«Эта игра есть сейчас на YouTube, но не та, о которой сказано выше. Чуть по-другому всё было. Приехав туда, да, это был мой первый матч с «Авангардом». Когда я оттуда уже уезжал, это была последняя игра в сезоне, если не ошибаюсь. Мы играли дома с «Северсталью», им нужна была только победа в основное время. Я начинаю играть, ведём 2:0. После второго периода мне говорят: «Сань, надо пропустить». Я в изумлении. А мне человек говорит: «Наверное это неправильно будет, что я скажу, но не выкладывайся, пожалуйста». Я ответил, что мне всё равно и пропускать не буду, хотите — меняйте. Начинается третий — происходит много странных моментов. Череповец всё-таки забросил две шайбы, затем осталось около 40-45 секунд. Мне ещё раз напоминают, что надо пропустить. Мне терять было нечего. Сказал, что не пропущу. Если хотите, можете прямо сейчас меня поменять на другого вратаря. В итоге Череповцу так и не хватило одного очка для решения своих задач», — рассказал Ерёменко в интервью блогу московского «Динамо».
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