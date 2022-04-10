С. Фёдоров — о планах ЦСКА: полетим в Москву, разберём матч и выйдем готовыми на следующий

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал итоги встречи со СКА (2:3), а также рассказал о планах команды на предстоящую шестую встречу.



«Со Светлаковым не говорили, да и незачем. Это не ошибка, это эмоции и это здорово. Хоккей — это эмоции. Они приносят результат. Разберём моменты, которые надо улучшить. Какой план? Соберём баулы, полетим в Москву, отдохнём, проведём тренировку, разбор игры. Перед игрой проведём раскатку и выйдем на игру готовыми. Не может быть такого, чтобы одна команда фолила, а другая нет? Такого не может быть, да. Значит, мы недостаточно организованы, чтобы не фолить», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.



Следующий матч между ЦСКА и СКА состоится во вторник, 12 апреля, в Москве. Начало — в 19:30 мск.