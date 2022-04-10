Ротенберг прокомментировал победу над ЦСКА в пятом матче финала Западной конференции

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над московским ЦСКА (3:2) в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



«Играли с серьёзным соперником, была важная игра. Ребята молодцы, играли друг за друга, ловили шайбы на себя. Работа продолжается, мы можем играть лучше. Готовимся к следующей игре. Мы всегда ищем ключ к победе, Оскар Фантенберг – лидер команды. Смотрим, чем мы можем удивить соперника, постоянно работаем над улучшением деталей, оттачиваем мастерство. Рассчитываем на Оскара, как и на всех ребят.



Фантенберг в первой бригаде – осознанное решение. Оскар играл на этом месте, когда Лехтонен был травмирован. Лехтонен играет в другой бригаде, у нас ровные звенья, которые всё могут забить.



Мы всегда отталкиваемся от своей игры, понимаем, что нужно больше лезть на ворота, брать на себя ответственность. Это бой, схватка, в которой постоянно происходит что-то новое. Мы не подстраивались под соперника, ЦСКА не удивил. Видели, что они поменяли звенья, наверное, и дальше будут вносить коррективы. Ни на секунду не расслабляемся и готовимся дальше.



По физике команда хорошо подготовлена, в концовках периодов мы добавляли. Есть детали, которые можно улучшить, можем добавить и в силовой борьбе. Мы играем против очень сильного соперника, будем оттачивать каждую деталь», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.