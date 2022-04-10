Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: СКА сделал выводы из неудачного третьего матча серии с ЦСКА

Крикунов: СКА сделал выводы из неудачного третьего матча серии с ЦСКА
Комментарии

Экс-наставник сборной России Владимир Крикунов считает, что СКА заслуженно победил в пятом матче серии с ЦСКА (3:2) и считает противостояние Западной конференции интереснее аналогичного в Восточной.

«Перестановки в звеньях, которые сделали тренеры питерцев, принесли результат. Отметил бы и самоотдачу игроков. Из неудачного третьего матча серии были сделаны выводы, и команда билась до последних секунд, свидетельством чего стали заброшенные шайбы на последних минутах каждого периода. Вообще, эта серия намного интереснее той, что на Востоке. ЦСКА впервые оказался в роли отыгрывающихся в серии. Посмотрим, какие будут внесены коррективы, и с нетерпением будем ждать шестой игры серии», — сказал Крикунов «Чемпионату».

Фантастическая развязка пятого матча! СКА прибил ЦСКА за 70 секунд до конца Фантастическая развязка пятого матча! СКА прибил ЦСКА за 70 секунд до конца
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022