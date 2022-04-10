Крикунов: СКА сделал выводы из неудачного третьего матча серии с ЦСКА

Экс-наставник сборной России Владимир Крикунов считает, что СКА заслуженно победил в пятом матче серии с ЦСКА (3:2) и считает противостояние Западной конференции интереснее аналогичного в Восточной.



«Перестановки в звеньях, которые сделали тренеры питерцев, принесли результат. Отметил бы и самоотдачу игроков. Из неудачного третьего матча серии были сделаны выводы, и команда билась до последних секунд, свидетельством чего стали заброшенные шайбы на последних минутах каждого периода. Вообще, эта серия намного интереснее той, что на Востоке. ЦСКА впервые оказался в роли отыгрывающихся в серии. Посмотрим, какие будут внесены коррективы, и с нетерпением будем ждать шестой игры серии», — сказал Крикунов «Чемпионату».