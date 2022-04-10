Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 26 голов
Поделиться
В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счётом 4:2.
На последней минуте, при счёте 3:2 в пользу «Кэпиталз», капитан «столичных» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота. Российский нападающий забросил свою 45-ю шайбу в текущем сезоне. Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу до 26 голов в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Напомним, Хоу находится на втором месте по этому показателю. Он забил 801 гол. На счету Овечкина 775 заброшенных шайб. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.
Комментарии
- 10 апреля 2022
-
23:50
-
23:42
-
23:35
-
23:30
-
23:23
-
23:17
-
23:00
-
22:15
-
21:34
-
21:00
-
20:31
-
20:14
-
20:04
-
19:58
-
19:46
-
19:40
-
19:25
-
19:03
-
18:31
-
17:53
-
17:40
-
17:05
-
16:26
-
16:08
-
15:40
-
13:44
-
13:36
-
12:33
-
12:16
-
11:51
-
11:30
-
10:45
-
09:31
-
08:54
-
08:50
Партнерский контент