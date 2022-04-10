Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 26 голов

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счётом 4:2.



На последней минуте, при счёте 3:2 в пользу «Кэпиталз», капитан «столичных» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота. Российский нападающий забросил свою 45-ю шайбу в текущем сезоне. Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу до 26 голов в списке лучших снайперов в истории НХЛ.



Напомним, Хоу находится на втором месте по этому показателю. Он забил 801 гол. На счету Овечкина 775 заброшенных шайб. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.