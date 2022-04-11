Гол Кучерова помог «Тампе» разгромить «Баффало»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.



В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Кори Перри, Ондржей Палат, Брэндон Хагель, Никита Кучеров и Росс Колтон. Вратарь хозяев Брайан Эллиотт отразил все 28 бросков по воротам. Команда прервала серию из четырёх поражений.



В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа», набрав 96 очков, вышла на пятое место, «Баффало» с 63 баллами остаётся на 12-й строчке. В следующем матче «Тампа» встретится с «Даллас Старз», а «Баффало» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».