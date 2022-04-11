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Гол Кучерова помог «Тампе» разгромить «Баффало»

Гол Кучерова помог «Тампе» разгромить «Баффало»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Кори Перри, Ондржей Палат, Брэндон Хагель, Никита Кучеров и Росс Колтон. Вратарь хозяев Брайан Эллиотт отразил все 28 бросков по воротам. Команда прервала серию из четырёх поражений.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа», набрав 96 очков, вышла на пятое место, «Баффало» с 63 баллами остаётся на 12-й строчке. В следующем матче «Тампа» встретится с «Даллас Старз», а «Баффало» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2022, понедельник. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Перри (Богосян) – 09:21 (5x5)   2:0 Палат (Пойнт) – 09:38 (5x5)   3:0 Хагель (Чирелли, Хедман) – 21:12 (5x5)   4:0 Кучеров (Макдона, Палат) – 24:28 (5x5)   5:0 Колтон (Стэмкос, Пол) – 42:09 (5x5)
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