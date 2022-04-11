Руссо: у Капризова и Цуккарелло по голу, но ни один не ассистировал другому? Какого чёрта?

Журналист The Athletic Майкл Руссо высказался после матча регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Лос-Анджелес Кингз».
«У Капризова и Цуккарелло по голу, но ни один не ассистировал другому? Какого чёрта?», — написал Руссо на своей странице в «Твиттере».
Напомним, встреча прошла Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3. При этом, по ходу матча гости вели со счётом 3:0.
Капризов и Цуккарелло забросили в этой встрече по одной шайбе.
Благодаря этой заброшенной шайбе Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон, сравнявшись с достижением Мариана Габорика, забросившего 42 шайбы за 77 матчей в сезоне-2007/2008. Капризову же на аналогичное количество голов потребовалось 70 игр.
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