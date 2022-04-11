А. Юдин: СКА провёл матч очень грамотно, сработала тренерская установка

Заслуженный мастер спорта, ныне тренер Александр Юдин считает, что пятый матч серии между СКА и ЦСКА являлся ключевым.
«На мой взгляд, это был ключевой матч серии и теперь ЦСКА попал в непростую ситуацию. Но меня, как бывшего игрока СКА, это не особо касается. Я считаю, что питерцы провели матч очень грамотно, сработала тренерская установка, хозяева играли дисциплинированно и заслужили эту победу. Тренеры СКА постоянно в работе, стараются менять сочетания, улучшать игру.
Оборону ЦСКА очень непросто преодолеть и нападающим не нужно бояться, необходимо лезть на пятак, «копать» там, действовать агрессивно. Хорошо, что удалось забить в большинстве. Но, вообще, игру в формате «5 на 4» нужно усиливать», – сказал Юдин «Чемпионату».
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