Пашков: СКА к большим победам уже готов. При этом и ЦСКА ниже своего уровня не опускается

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о серии СКА – ЦСКА.
После 0-8 «Динамо» и «Локомотива» в сериях с ЦСКА многим казалось, что армейцы Москвы непобедимы. Не скажу за «Локомотив», но в ходе серии с ЦСКА было видно, что «Динамо» к плей-офф не полностью готово. Да, армейцы Москвы выглядели основательно, 8-0 на первых двух этапах вызывали уважение, но всё-таки на дворе не восьмидесятые годы прошлого века, соперничать с ЦСКА можно. СКА это доказывает.
Знаете, армейцы Санкт-Петербурга в этой серии открылись для меня с новой стороны. Команда хорошо смотрится функционально и находит в себе резервы добавлять по ходу матчей, всё время что-то менять. Но самое главное то, что СКА готов побеждать психологически и играет от себя, а не от соперника. Это говорит о правильной работе внутри команды, о её потенциале.
Честно говоря, перед стартом армейской серии у меня не было уверенности, что она будет равной. СКА в ходе сложного противостояния со «Спартаком» оставил двоякое впечатление, но оказалось, что Санкт-Петербург к большим победам уже готов. При этом и ЦСКА ниже своего уровня не опускается», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.
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