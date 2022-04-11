Николай Жердев оценил финальную серию КХЛ на Западе между СКА и ЦСКА

Двукратный чемпион мира Николай Жердев поделился мнением о полуфинале Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА.
«В целом вчера была равная игра, отмечу хорошие скорости, у обеих команд много желания. Видная высокая самоотдача у всех хоккеистов. Соперники достойны друг друга. Выделю замечательную игру капитана СКА Антона Бурдасова. Вообще накануне соперники играли атака в одну сторону, затем сразу в другую, почти без средней зоны, которую проходили быстро.
У ЦСКА, конечно, виден уровень команды, каждое звено может решить исход матча. Чётко видно, что команда у Сергея Фёдорова равная, у СКА тоже хороший подбор игроков. Это плей-офф, тут всё интересно, каждый отдельный момент. С интересом наблюдаю за обеими сериями», — сказал Жердев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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