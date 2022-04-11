Михайлов: в пятом матче серии СКА – ЦСКА было много провокаций. Судьи этого не замечали

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о работе судей в полуфинальной серии Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА.



«Претензии игроков ЦСКА по судейству? В таком поединке не может быть, чтобы одна команда удалялась, а другая нет. Вчера было много провокаций, судьи это не замечали. Как говорю, нужно посмотреть на башню и всё понять», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, после пяти матчей петербургская команда ведёт в серии со счётом 3-2. Отметим, подопечные Романа Ротенберга дважды по ходу серии отыгрывались.

Ближайший матч команды проведут в Москве 12 апреля.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».