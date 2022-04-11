Михайлов: в пятом матче серии СКА – ЦСКА было много провокаций. Судьи этого не замечали
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о работе судей в полуфинальной серии Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА.
«Претензии игроков ЦСКА по судейству? В таком поединке не может быть, чтобы одна команда удалялась, а другая нет. Вчера было много провокаций, судьи это не замечали. Как говорю, нужно посмотреть на башню и всё понять», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Напомним, после пяти матчей петербургская команда ведёт в серии со счётом 3-2. Отметим, подопечные Романа Ротенберга дважды по ходу серии отыгрывались.
Ближайший матч команды проведут в Москве 12 апреля.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 11 апреля 2022
-
15:15
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:37
-
13:00
-
12:45
-
12:39
-
11:44
-
11:37
-
11:00
-
10:54
-
10:45
-
10:39
-
10:15
-
09:45
-
09:23
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
07:50
-
06:51
-
05:43
-
05:22
-
05:18
-
04:22
-
04:07
-
03:53
-
03:47
-
03:37
-
03:17
-
03:01
-
02:46
-
02:40
-
02:26
Партнерский контент