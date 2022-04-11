Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сможет ли Овечкин забить 50 голов в этом сезоне НХЛ?

Сможет ли Овечкин забить 50 голов в этом сезоне НХЛ?
Комментарии

36-летний российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередной заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (4:2).

Теперь на счету Овечкина 775 голов в рамках НХЛ. Он занимает третье место в списке снайперов лиги за всю историю, уступая лишь Горди Хоу, от которого отстаёт на 26 шайб (801) и Уэйну Гретцки с 894 голами.

В текущем сезоне россиянин забросил 45 шайб, он находится на четвёртом месте в списке снайперов лиги. Также на его счёту 38 результативных передач.

Отметим, что до конца регулярного чемпионата «Кэпиталз» проведёт ещё 10 матчей.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли Овечкин забить 50 голов в этом сезоне НХЛ?»

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022