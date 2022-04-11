Вайсфельд: если бы судьи не удалили Светлакова в конце матча, то был бы скандал

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал концовку пятой встречи финала Западной конференции между санкт-петербургским СКА и московским ЦСКА (3:2).
«В моменте с голом Моисеева я увидел движение игрока бедром. Судьи сказали, что удара ногой нет — это понятно, но не раз в КХЛ отменяли шайбы из-за того, что они были заброшены частью тела. В моём понимании, здесь было направленное движение. Не могу ничего утверждать, но я именно так увидел эту ситуацию.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Решающее удаление Светлакова в конце матча? Если бы судьи его не выписали, то был бы скандал», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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