Вайсфельд: если бы судьи не удалили Светлакова в конце матча, то был бы скандал

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал концовку пятой встречи финала Западной конференции между санкт-петербургским СКА и московским ЦСКА (3:2).



«В моменте с голом Моисеева я увидел движение игрока бедром. Судьи сказали, что удара ногой нет — это понятно, но не раз в КХЛ отменяли шайбы из-за того, что они были заброшены частью тела. В моём понимании, здесь было направленное движение. Не могу ничего утверждать, но я именно так увидел эту ситуацию.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Решающее удаление Светлакова в конце матча? Если бы судьи его не выписали, то был бы скандал», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.