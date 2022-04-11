Шипачёв и Войнов продолжат выступать за московское «Динамо»

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал о будущем в клубе нападающего Вадима Шипачёва, а также защитника Вячеслава Войнова.



«Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов остаются в московском «Динамо», у них действующие контракты, мы от них не отказываемся», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



В текущем регулярном сезоне 35-летний форвард провёл 48 встреч в регулярке, набрав 67 (24+43) баллов при показателе полезности «+11». В плей-офф Шипачёв сыграл в 11 встречах, забросил три шайбы и отдал семь передач при полезности «+1».



Войнов в регулярном сезоне сыграл в 40 матчах, набрав 31 (5+26) балл при полезности «-10». В плей-офф 32-летний защитник провёл 11 встреч и набрал 10 (5+5) очков при общей полезности «+4».