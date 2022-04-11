Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Дмитрий Квартальнов покидает пост главного тренера «Ак Барса», сообщает официальный сайт казанского клуба.
«Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб завершают работу в «Ак Барсе». Клуб благодарит специалистов за работу и вклад в развитие хоккея Татарстана, а также желает удачи в дальнейшей карьере.
В Казани Квартальнов стал самым побеждающим тренером лиги, вместе с ним клуб установил рекорд по количеству собственных воспитанников в команде КХЛ и по посещаемости домашних матчей. Под руководством тренера в основном составе дебютировали 20 воспитанников «Ак Барса», также команда стала серебряным и бронзовым призёром чемпионата России», — говорится в заявлении клуба.
Квартальнов возглавил «Ак Барс» в 2019 году. Наивысшим достижением тренера в клубе стал выход в полуфинал Кубка Гагарина — 2021.
- 11 апреля 2022
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