Бочаров: мои права закреплены за «Динамо», но как продолжится моя судьба — пока неизвестно

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров прокомментировал ситуацию со своим будущим.



«У нас с Андреем Мироновым немного разные контрактные ситуации, потому что Андрей вышел на рынок свободных агентов, тогда как я являюсь ограниченно свободным агентом. В случае Андрея решение за ним. Если у него есть предложение из любого клуба, он может уйти бесплатно.



К сожалению или к счастью, у меня нет такой возможности и мои права закреплены за «Динамо». Квалификационное предложение закрепляет мои права за клубом, а как продолжится моя судьба, пока неизвестно», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



В сезоне КХЛ-2021/2022 26-летний голкипер провёл 37 матчей в регулярке, в среднем отражая 91,2% бросков и пропуская 2,38 шайбы за матч, а в плей-офф сыграл в пяти матчах, заработав коэффициент надёжности 4,04 и отразив 85,8% бросков.