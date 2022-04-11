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Бочаров — о неудачной игре в плей-офф: ситуация с Олимпиадой меня подкосила

Бочаров — о неудачной игре в плей-офф: ситуация с Олимпиадой меня подкосила
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Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров прокомментировал свою игру в плей-офф Кубка Гагарина — 2022.

«Не сложилось у меня в плей-офф? Да, я согласен, что в плей-офф не показал той игры, на которую способен и которую от меня ждали. Тут, наверное, сказалась совокупность факторов. Была длинная пауза, и было мало контрольных игр перед стартом плей-офф.

Плюс где-то морально меня чуть подкосила ситуация с невызовом на Олимпиаду. Когда я до последнего был в списках и за день-два до объявления состава меня там не оказалось. К сожалению, не со всем я справился и только спустя два месяца понял это», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В плей-офф Кубка Гагарина — 2021 Бочаров сыграл в пяти матчах, заработав коэффициент надёжности 4,04 и отразив 85,8% бросков.

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