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Генменеджер «Динамо» ответил на вопрос, есть ли понимание, кто уже точно покинет команду

Генменеджер «Динамо» ответил на вопрос, есть ли понимание, кто уже точно покинет команду
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Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о вероятных изменениях в составе клуба.

«У нас ведутся переговоры. Конечно, политическая обстановка внесла изменения в ситуацию с иностранцами, потому что ребята не знают, приедут они в Россию или нет. По поводу хоккеистов, которые у нас находятся в команде, мы также ведём переговоры. Свои предложения получили Андрей Миронов и Иван Бочаров.

Есть ли понимание, кто уже точно покинет команду? Наверное, сейчас тяжело ответить на этот вопрос, потому что мы разговариваем со всеми хоккеистами, у кого истекают контракты. Общаемся мы и с Сергеевым. Всем игрокам делаем какие-то конкретные предложения, а дальше хоккеист и его представители берут время на раздумья. Поэтому преждевременно говорить о том, кто уже точно покинет клуб. Очень много вопросов на данный момент по ситуации с иностранцами», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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