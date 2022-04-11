«Красная Армия» вышла в финал Кубка Харламова, в полуфинале обыграв «Омских Ястребов»

«Красная Армия» одержала победу над «Омскими Ястребами» в пятом матче полуфинала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена МА».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Кузьминов, Николай Макаров и Василий Дронык. У «Омских Ястребов» отличились Егор Сердюк и Никита Холодилин.



«Красная Армия» вышла в финал Кубка Харламова — 2022, где встретится с победителем серии между санкт-петербургским «СКА-1946» и казанским «Ирбисом» (2-2). Решающая встреча между командами состоится сегодня, 11 апреля, в Санкт-Петербурге. Стартовое вбрасывание — в 19:30 мск.



Действующим обладателем Кубка Харламова является МХК «Динамо» М (Москва), в финале 2021 года обыгравший в серии «Локо» (4-1).