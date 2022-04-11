Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Красная Армия» вышла в финал Кубка Харламова, в полуфинале обыграв «Омских Ястребов»

«Красная Армия» вышла в финал Кубка Харламова, в полуфинале обыграв «Омских Ястребов»
Комментарии

«Красная Армия» одержала победу над «Омскими Ястребами» в пятом матче полуфинала плей-офф Молодёжной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена МА».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Кузьминов, Николай Макаров и Василий Дронык. У «Омских Ястребов» отличились Егор Сердюк и Никита Холодилин.

«Красная Армия» вышла в финал Кубка Харламова — 2022, где встретится с победителем серии между санкт-петербургским «СКА-1946» и казанским «Ирбисом» (2-2). Решающая встреча между командами состоится сегодня, 11 апреля, в Санкт-Петербурге. Стартовое вбрасывание — в 19:30 мск.

Действующим обладателем Кубка Харламова является МХК «Динамо» М (Москва), в финале 2021 года обыгравший в серии «Локо» (4-1).

МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 5-й матч
11 апреля 2022, понедельник. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
3 : 2
Омские Ястребы
Омск
1:0 Кузьминов (Мингачёв, Васин) – 15:56 (5x4)   2:0 Макаров – 30:38 (5x5)   2:1 Сердюк (Малов, Трикозов) – 43:27 (5x4)   3:1 Дронык (Макаров, Шамшурин) – 48:40 (5x5)   3:2 Холодилин (Машков, Фигурин) – 56:30 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022