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Гол Евгения Свечникова помог «Виннипегу» обыграть «Монреаль»

Гол Евгения Свечникова помог «Виннипегу» обыграть «Монреаль»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Монреале (США) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Винннипега» заброшенными шайбами отметились Морган Бэррон, Пол Штястны, Евгений Свечников и Адам Лаури. Забитый гол помог Евгению набрать 19-е (7+12) очко в нынешнем сезоне. Два гола «Монреаля» забили Йоэль Армиа и Джош Андерсон.

В турнирной таблице Восточной конференции «Виннипег», набрав 81 очков, занимает 10-е место, «Монреаль» с 51 баллом остаётся на последней, 16-й, строчке на Западе. В следующем матче «Виннипег» встретится с «Сиэтл Кракен», а «Монреаль» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2022, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Армиа (Дворак, Савар) – 20:29 (5x5)   1:1 Бэррон (Элерс, Сэмберг) – 21:46 (5x5)   1:2 Штястны (Бэррон, Сэмберг) – 24:00 (5x5)   2:2 Андерсон (Питри, Судзуки) – 46:19 (5x5)   2:3 Свечников (Коннор, Дюбуа) – 51:01 (5x5)   2:4 Лаури (Сэнфорд, Моррисси) – 58:31 (en)
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