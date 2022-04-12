Гол Евгения Свечникова помог «Виннипегу» обыграть «Монреаль»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Монреале (США) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.



В составе «Винннипега» заброшенными шайбами отметились Морган Бэррон, Пол Штястны, Евгений Свечников и Адам Лаури. Забитый гол помог Евгению набрать 19-е (7+12) очко в нынешнем сезоне. Два гола «Монреаля» забили Йоэль Армиа и Джош Андерсон.



В турнирной таблице Восточной конференции «Виннипег», набрав 81 очков, занимает 10-е место, «Монреаль» с 51 баллом остаётся на последней, 16-й, строчке на Западе. В следующем матче «Виннипег» встретится с «Сиэтл Кракен», а «Монреаль» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».