Форвард «Виннипега» рассказал о гонке клуба за попадание в плей-офф Кубка Стэнли — 2022

Нападающий «Виннипег Джетс» Морган Бэррон прокомментировал победу над «Монреаль Канадиенс» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, а также игру одноклубника — датского форварда Николая Элерса.



«Нам нужно выиграть много игр подряд, если мы хотим попасть в плей-офф Кубка Стэнли. Думаю, что у всех игроков команды по-прежнему есть настрой на эту гонку. Мы выиграли всего лишь одну игру, но набрать два балла, учитывая ход встречи, является большим достижением для нас.



Игра Элерса? Забавно, иногда, когда Никки где-то рядом, кажется, что он даже не видит тебя, но я думаю, что он хочет, чтобы все остальные думали именно так, включая их защитников. Он создал для меня пространство, и у меня было время, чтобы совершить бросок», — цитирует Бэррона официальный сайт НХЛ.