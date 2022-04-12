Тренеру ЦСКА во время матча со СКА в кровь разбили бровь
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Тренеру ЦСКА Равилю Якубову разбили бровь во время шестого матча финальной серии Западной конференции со СКА.
На лице представителя тренерского штаба московских армейцев была кровь.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Напомним, в эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит шестой матч финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный ЦСКА и санкт-петербургский СКА. После второго периода счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На 16-й минуте после выигранного Владиславом Каменевым вбрасывания шайба оказалась у Михаила Григоренко, который бросил в касание и открыл счёт в матче. На 39-й минуте Валентин Зыков с передачи Марата Хуснутдинова сравнял счёт.
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