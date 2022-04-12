Комаров после столкновения удерживал Каменева на льду, сидя на форварде ЦСКА

Нападающий СКА Леонид Комаров забавным способом попытался заблокировать соперника — форварда ЦСКА Владислава Каменева.
После столкновения у лавки санкт-петербургских армейцев Комаров упал на Каменева, но вместо того, чтобы сразу подняться и продолжить игру, финский нападающий схватился за бортик и стал удерживать Каменева на льду, в течение нескольких секунд сидя на форварде москвичей. Однако, когда к хоккеистам подъехал арбитр, Комаров всё же поднялся и освободил Каменева.
Видео момента можно посмотреть здесь.
Напомним, в эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит шестой матч финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный ЦСКА и санкт-петербургский СКА. К середине третьего периода хозяева выигрывают — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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