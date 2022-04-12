«Главное, чтобы потусторонние силы не вмешались». С. Фёдоров — о седьмом матче серии

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги шестого матча финальной серии Западной конференции со СКА (3:1, 3-3).

«Не скажу, что мы сыграли самый лёгкий матч. Сложный матч, получили определённый опыт, в этом году мы не были в такой ситуации. Рад за ребят, выдержали давление подготовки к матчу, сам матч. Немного добавили во втором, хотя в третьем сыграли, как просили. Ребят с победой, ребята из СКА тоже показали определённый уровень. Слаженная команда, много мастерства. Сложно против движения шайбы играть, она всегда будет ходить быстрее. Сегодня мы смогли перевести шайбу в зону соперника и своими активными действиями заставить соперника немного ошибаться. Посмотрим, как будет в Питере, главное, чтобы потусторонние силы не вмешались, чтобы хоккеисты решали на льду судьбу этого матча.

Потусторонние силы? У каждого человека есть эмоции, у тренерского штаба тоже. Я себя поймал на мысли, что судьи к нам подъезжали и говорили, что провели определённую пресс-конференцию у другой лавки. Это случалось очень часто, мне пришло в голову такое выражение», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.