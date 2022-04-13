Андрей Свечников побил личный рекорд по числу голов за сезон, поразив ворота «Рейнджерс»

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче — 1:1. У Хозяев отличился К'Андре Миллер. Ему ассистировали Мика Зибанеджад и Фрэнк Ватрано. У гостей шайбу забросил российский нападающий Андрей Свечников. Передачи на счету Сета Джарвиса и Себастьяна Ахо.
Для Свечникова этот гол стал 29-м в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, россиянин побил свой личный рекорд по количеству заброшенных шайб за один сезон. В сезоне 2019/20 Свечников забил 28 голов (24 в регулярном чемпионате + 4 в плей-офф). В 71 матче на счету россиянина 65 (29+36) очков.
«Рейнджерс» занимают третье место в Восточной конференции. «Каролина» находится на второй позиции на Востоке.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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