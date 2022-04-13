«Вашингтон» со счётом 9:2 разгромил «Филадельфию», Овечкин забил гол и сделал передачу

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 9:2.

В составе победителей забивали Александр Овечкин, Ти Джей Оши, Мартин Фегервары, Ларс Эллер (дважды), Конор Шири, Мэтт Ирвин, Гарнет Хэтэуэй и Юхан Ларссон. Овечкин в этой встрече также отметился результативной передачей. На счету российского нападающего Евгения Кузнецова две голевых передачи. Голкипер Илья Самсонов сделал 18 сейвов.

За «Филадельфию» дубль оформил Джеймс ван Римсдайк. Российский защитник Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «-3».

Таким образом, «Вашингтон» одержал четвёртую победу подряд в НХЛ. «Филадельфия», в свою очередь, потерпела третье поражение за последние четыре матча.