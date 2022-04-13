Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» со счётом 9:2 разгромил «Филадельфию», Овечкин забил гол и сделал передачу

«Вашингтон» со счётом 9:2 разгромил «Филадельфию», Овечкин забил гол и сделал передачу
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 9:2.

В составе победителей забивали Александр Овечкин, Ти Джей Оши, Мартин Фегервары, Ларс Эллер (дважды), Конор Шири, Мэтт Ирвин, Гарнет Хэтэуэй и Юхан Ларссон. Овечкин в этой встрече также отметился результативной передачей. На счету российского нападающего Евгения Кузнецова две голевых передачи. Голкипер Илья Самсонов сделал 18 сейвов.

За «Филадельфию» дубль оформил Джеймс ван Римсдайк. Российский защитник Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «-3».

Таким образом, «Вашингтон» одержал четвёртую победу подряд в НХЛ. «Филадельфия», в свою очередь, потерпела третье поражение за последние четыре матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
9 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Овечкин (Шири, Кузнецов) – 06:01 (5x5)   2:0 Оши (Карлсон, Бекстрём) – 11:24 (5x5)   2:1 ван Римсдайк – 12:00 (5x5)   3:1 Фегервары (Дауд, Хэтэуэй) – 13:16 (5x5)   4:1 Эллер (Манта, Уилсон) – 26:39 (5x5)   5:1 Шири (Кузнецов, Овечкин) – 35:30 (5x5)   6:1 Ирвин (Шульц, Ларссон) – 43:31 (5x5)   7:1 Эллер (Манта, ван Римсдайк) – 45:59 (5x5)   8:1 Хэтэуэй (Шульц, Ирвин) – 52:42 (5x5)   8:2 ван Римсдайк – 56:26 (4x3)   9:2 Ларссон (Шульц, Дауд) – 57:32 (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022